Сегодня впервые за все время в переговорах ТКГ принял участие Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не участвовал (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло.

Козак был очень раздражён, говорил эмоционально. Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, предложенную российскими марионетками.

Видно, что у Козака сдают нервы. Вероятно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация изменилась – если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками, и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ.

Что касается "представителей общественности ЛДНР", которых российские марионетки теперь пытаются подключить к переговорам, то модераторы от ОБСЕ не дали им права говорить. Никакого участия в переговорах они не принимали.

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