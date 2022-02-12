Смотрю несколько часов Шустера. Какие все отвратительные политики. Никто не дает рецепта, как противостоять новому блицкригу Путина, все пытаются обвинить друг друга.

Россия в то время не говорит, а действует. Они собрали около 70 батальонно-тактических групп на границе с Украиной. Подогнали авиацию, ракеты, танки, а на днях перекинули десантные корабли в Севастополь.

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На наших північних кордонах немає армії, бо не прийняте політичне рішення. В Херсоні та Одесі немає протикорабельних комплексів Нептун, бо два роки Хомчак та Таран саботували закупівлю. Росія блокує Азовське море.

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Наші партнери почали передавати нам тоннами протитанкові комплекси та боєприпаси, бо розуміють, що повномасштабне вторгнення в Україну означає крах ЄС та НАТО.

Було втрачено багато часу. Тепер головна мета, відновити фінансування ЗСУ, відновити гідні зарплати, забезпечити кожен підрозділ ЗСУ протитанковими комплексами, ЗРК комплексами та іншою зброєю, яка зможе дати гідну відсіч ворогу. Місцева влада повинна звернутись до Президента з пропозицією закуповувати зброю для ТРО коштом місцевих бюджетів.

Путін повинен запам'ятати, що в перші години його вторгнення в Україну будуть спалені сотні його танків, БТР, БМП та іншої техніки. Що кількість жертв які вони отримають, буде катастрофічною.

Ми будемо битись за кожен метр своєї землі. Сценарій який був в Криму та Донецьку з Луганськом більше не пройде, буде знищенний кожен, хто схоче зайти на українську територію.

Вірте в ЗСУ та в себе. Тільки так можна перемогти ворога.