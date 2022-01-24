Вероятность войны невелика: зачем США и Россия нагнетают?
Паника нарастает, получил несколько вопросов в личку о том, что происходит.
Привожу один из ответов здесь, что бы не повторяться.
"Смотри, тезисно:
- Вероятность войны (вторжения) сегодня невелика.
- Москва нагнетает, что бы принудить нас к Минску-2
- США нагнетают, ставя русских в неудобное положение и загоняя в свою повестку. Если русские нападут, то они будут врагами в лице всего мира. И маневра у северян все меньше.
- Провокации на оккупированной территории, якобы украинскими диверсантами, уже у всех вызовут смех.
- Поставки противотанковых ракет Британцами и американцами делает бессмысленным танковый блиц-криг.
- Теоретически, русские могут использовать ракеты и бомбардировки критических объектов, но территорию они не удержат.
- Их интерес прост: слабая Украина, которая приползет к ним просить помощи. или о милости. Вторая - Контроль "Новороссии" - Харьков, Днепр, Одесса, Николаев и сухопутного коридора вокруг морей.
- С учетом настроения украинского общества, наличия противотанковых средств - это уже выглядит нереалистично.
- Не забываем про разворачивание территориальной обороны.
- Милости просить украинцы не будут. Сегодня стоял в очереди в оружейном магазине. Такое помню только в 2014.
- "Новороссии" им тоже уже не получить. А длинная партизанская война - убьет все потраченные ресурсы.
- Плюс новые санкции очень сильно ударят по российской экономике, олигархам и они провоцируют смуту внутри самой россии."
Так что,
"Зберегаємо спокій та чистимо кулемет!"
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