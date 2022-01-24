Паника нарастает, получил несколько вопросов в личку о том, что происходит.

Привожу один из ответов здесь, что бы не повторяться.

"Смотри, тезисно:

- Вероятность войны (вторжения) сегодня невелика.

- Москва нагнетает, что бы принудить нас к Минску-2

- США нагнетают, ставя русских в неудобное положение и загоняя в свою повестку. Если русские нападут, то они будут врагами в лице всего мира. И маневра у северян все меньше.

- Провокации на оккупированной территории, якобы украинскими диверсантами, уже у всех вызовут смех.

Видео дня

- Поставки противотанковых ракет Британцами и американцами делает бессмысленным танковый блиц-криг.

- Теоретически, русские могут использовать ракеты и бомбардировки критических объектов, но территорию они не удержат.

- Их интерес прост: слабая Украина, которая приползет к ним просить помощи. или о милости. Вторая - Контроль "Новороссии" - Харьков, Днепр, Одесса, Николаев и сухопутного коридора вокруг морей.

- С учетом настроения украинского общества, наличия противотанковых средств - это уже выглядит нереалистично.

- Не забываем про разворачивание территориальной обороны.

- Милости просить украинцы не будут. Сегодня стоял в очереди в оружейном магазине. Такое помню только в 2014.

- "Новороссии" им тоже уже не получить. А длинная партизанская война - убьет все потраченные ресурсы.

- Плюс новые санкции очень сильно ударят по российской экономике, олигархам и они провоцируют смуту внутри самой россии."

Так что,

"Зберегаємо спокій та чистимо кулемет!"