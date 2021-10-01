Как известно, уже неделю действует выданный властью ЗАПРЕТ на проведение занятий в школах и вузах, при условии НЕВАКЦИНИРОВАНИЯ не менее 80 процентов учителей или преподавателей. Как информирует сайт "Обозреватель", большинство фракций, начиная со "Слуги народа", отказались предоставить информацию о количестве вакцинированных депутатов, прикрываясь Законом о доступе к публичной информации. Как соавтор этого закона – удивлен подобным его толкованием. Более того, информирую, что ВСЕ государственные служащие, врачи, учителя и преподаватели ПУБЛИЧНО информируют своих руководителей о вакцинации. В то же время СМИ распространили заявление одного из руководителей правящей фракции Михаила Радуцкого о том, что вакцинацию прошли лишь менее 50 процентов народных депутатов. Напомню, что и Председатель Верховной Рады принципиально не вакцинируется.

Далее текст на языке оригинала.

За таких обставин Верховна Рада як вищий законодавчий орган Держави не лише порушує законодавство у царині доступу до публічної інформації, а й порушує приписи Уряду щодо вимог для проведення масових заходів під час карантину.

Отож, Верховна Рада повинна або ВАКЦИНУВАТИСЯ або ЗАКРИТИСЯ у форматі пленарних засідань до отримання 80 відсоткового порогу вакцинування.

П.С. Між іншим, Очільник МОЗ Ляшко ще раз підтвердив тезу про обов'язковість вакцинації для певних професій, зокрема для держслубовців виконавчої та місцевої влади, викладачів, вчителів…

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То варто було б почати з Офісу президента, Верховної Ради та Уряду!

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