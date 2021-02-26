Венедиктова высказалась о подозрении и экстрадиции Коломойского

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что бизнесмену Игорю Коломойскому могут сообщить о подозрении, если будет собрано достаточно доказательств.

Такое заявление она сделала в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Оно транслировалось на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 26 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Будут основания, будет достаточно собранных доказательств – мы это сделаем. На сегодняшний день говорить, что что-то кого-то откуда-то надо экстрадировать, не говоря даже об этих фамилиях – для этого должны быть основания", – отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что уголовный процесс в таком случае будет открытым, потому что закон должен быть одинаковым для всех вне зависимости от фамилий.

"Потому что мы с вами в уголовном процессе. И, конечно, вторая сторона всегда будет иметь право на защиту. И процесс будет публичным, об этом надо также думать", – сказала Венедиктова.

Напомним, в США Коломойского лишили $17 млн из-за продажи его бизнес-центра. Они будут перечислены на счет федерального правительства, ведь впоследствии суд может конфисковать эти средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, придется ли Коломойскому отказываться от тройного гражданства. Он имеет паспорта Украины, Израиля и Кипра.