"Надо валить из этой страны", говорите?

Крамольные мысли, осмелюсь их озвучить. Как там выразилась одна из сосен партии "Слуга народа" - "валить надо"? Если бы из Украины однажды свалили и сосны, и слуги, и те, которым всегда было, есть и будет наплевать на то, что в нашей стране происходит - то мы могли быть неким аналогом Израиля. Маленьким по количеству населения, но результативным. Потому что никакая сосна бы не мешала.

Не крала бы бюджетные деньги. Не проедала бы наши налоги. Не наживалась бы на вакцинации. Не ослабляла бы нашу армию. Не плевала бы ни на эту землю, ни нам в души.

Представляете, как было бы здорово? Очистить Украину от совковости и прочего пророссийского наследия - и нас было бы мало, но мы были бы качественно иной нацией.

Удивительно: валить из страны хотят люди, которым хочется жить в стране, из которой валить не хотелось бы. Люди, которые отчаянно способствуют коррупции, хотят жить там, где эта коррупция не вторгалась бы в их собственную жизнь. Те люди, которые из года в год наживаются на дорогах, медицине, образовании - хотят, чтобы они и их дети жили в странах, где те же дороги будут в отличном состоянии. Где медицина будет на высшем уровне. И где образование будет самым лучшим.

Пусть бережет Бог ту страну, в которую все эти сосны хотели бы свалить (если это не россия) - но Украине было бы легче. Маленькому, но последовательному, сплоченному, интеллектуально развитому, профессиональному, честному, самоотверженному коллективу-нации поверили бы самые сильные игроки на мировой арене.

Вот только пока из-за всякой шелухи, наводнившей и Верховную Раду, и улицы наших городов - умному человеку приходится все сложнее пробивать себе дорогу.