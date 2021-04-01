Вакарчук больше не участвует в партийной жизни "Голоса", – Рудик

Музыкант Святослав Вакарчук больше не участвует в партийной жизни "Голоса". Однако он до сих пор остается членом политической партии.

Об этом сообщила ее глава Кира Рудик в интервью "РБК-Украина". А исключенный из политсовета Сергей Притула, по словам нардепа, сейчас занимается определенной партийной работой.

В частности, на вопрос, насколько в партии не хватает Вакарчука, она отметила, что там относятся к нему с большой любовью и уважением. Рудик также объяснила, почему он предложил стать главой "Голоса" именно ей.

"Думаю, он четко понимал, что у меня есть аналогичный кейс с построения больших систем и структур в дополнение к успешному менеджерскому опыту. Потому что в бизнесе, где работала до политики, мне уже удалось построить с нуля успешный IT-стартап умных звонков с тысячей работников, который позже я продала компании Amazon за миллиард долларов. Итак, с партийным строительством не будет проблем, логика примерно такая", – высказала предположение нардеп.

Относительно Притулы Рудик добавила, что сейчас он путешествует по регионам, ранее работал с центром партии в Донецкой области, помогал им готовиться к выборам, был и на Ивано-Франковщине.

Напомним: Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк признался, что телеведущий и шоумен Сергей Притула оставил партийное руководство, потому что на прошлых местных выборах не стал представителем регионов или депутатом фракции в парламенте и не является председателем партии.

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