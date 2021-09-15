Відсьогодні ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) — вона ж ГАСИ, вона ж ГАСК — припинила своє існування. Усі 100% штату буде звільнено, відповідне рішення прийнято Урядом. Жоден співробітник ДАБІ не працює у новоствореній ДІАМ.

На токсичну та корумповану роботу ДАБІ надходило тисячі скарг, тож ліквідація була просто необхідною. Без цього важливого кроку завершення реформи містобудування було б неможливим. Цього чекала вся країна без перебільшення. І я дякую за довіру та підтримку в просуванні цієї реформи Президенту, Прем'єр-міністру, колегам з уряду, депутатському корпусу та своїй команді.

Вже завтра в Україні запрацює новий державний орган – ДІАМ. Це – не заміна ДАБІ, а повноцінно новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – принципами роботи.

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ДІАМ це:

- абсолютно новий професійний склад співробітників;

- мінімізовано людський фактор у роботі;

- відкритість перед учасниками будівельного ринку;

- цифровізація процесу отримання дозволів, що нівелює корупційні ризики;

- у ДІАМ рішення про необхідність проведення перевірок прийматиме не чиновник, а система.

Два перші етапи реформування вже пройдені, попереду останній – це максимальна цифровізація та посилення відповідальності – адміністративної та кримінальної. Вона передбачена у трьох ключових законопроєктах – 5877 та 5655, 5656, усі вони будуть розглянуті найближчим часом.

Результатом роботи має стати відновлення довіри громадськості та бізнесу до державної інституції в цій галузі та створення сприятливих умов для інвестицій.

Команді ДІАМ – успіху та сили, бо на старті – завжди важко.

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