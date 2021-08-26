В Украине у бакалавров и магистров могут аннулировать дипломы за плагиат: все, что нужно знать

Высшие учебные заведения в Украине смогут аннулировать дипломы о получении высшего образования в случае выявления факта нарушения академической доброчестности (этические нормы, соблюдение которых в период обучения гарантирует доверие к полученным знаниям и их качеству). Решение затронет младших бакалавров, бакалавров и магистров.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров после очередного заседания 26 августа. Заниматься проверкой и аналитикой дипломных работ будет ученый совет на базе университета по собственной инициативе или в случае подачи заявления со стороны третьих лиц.

"К рассмотрению на адрес вуза будут приниматься заявления с указанием полного имени заявителя, в которых будут представлены ФИО человека, обвиняемого или подозреваемого в нарушении академической доброчестности. Это может быть плагиат, фальсификация научной работы или защита ученого звания взамен на материальную выгоду (взятку)", – поясняют в правительстве.

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Важным нюансом в нововведении станет то, что подозреваемый в подобной махинации может добровольно, до начала расследования ученым советом, подать отказ от диплома. Тогда это позволит ему восстановиться в учебе в том же вузе или любом другом.

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