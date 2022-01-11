В Украине создадут рабочую группу для реализации реформы военно-патриотического воспитания

В Украине планируют создать рабочую группу, которая будет развивать вопросы военно-патриотического воспитания молодежи. Ею будут заниматься представители сразу нескольких ведомств.

Речь идет о Министерстве образования, Министерстве обороны, Министерстве по делам ветеранов, а также внутриполитическом ведомстве. Решение о создании комиссии было принято во вторник, 11 января, на совещании руководителей этих структур, сообщает пресс-служба МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз) .

В то же время, когда будет создана такая группа, в сообщении не уточнили.

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"Стороны договорились координировать усилия и обеспечивать взаимодействие государственных органов по военно-патриотическому воспитанию молодежи", – говорится в сообщении.

Во время встречи с министрами глава МВД Денис Монастырский напомнил, что украинское законодательство предусматривает, что в учебных заведениях нашего государства должны быть созданы курсы для формирования базовых военных навыков. Они должны функционировать и в школах, и в вузах.

В частности, об этом говорится в законе "Об основах национального сопротивления". Он вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ, в частности, предусматривает возможность создавать добровольческие формирования территориальных общин.

"Поэтому нам нужно объединить и скоординировать усилия, чтобы механизм военно-патриотического воспитания действительно работал", – отметил министр.

По словам Сергея Шкарлета, главы министерства образования, инициативы военно-патриотического характера в образовательных учреждениях государства уже есть, однако они нуждаются в систематизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монастырский сообщил, что с февраля 2022 правоохранители в Украине получат повышение заработных плат на 10%. В Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительные 2,8 млрд грн.