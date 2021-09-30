В Украине подписан Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения: что постановил документ

Между Кабинетом Министров в лице премьер-министра Украины, министра развития общин и территорий и министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом Президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, "Ассоциацией городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг).

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщила пресс-служба Минрегиона. Документ подписали на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Мероприятие состоялось под председательством Главы государства Владимира Зеленского.

"Этот меморандум свидетельствует о договоренностях, которые должны гарантировать его устойчивое прохождение. Правительство выполнило свои обязательства, в частности, речь идет об обеспечении одной из самых низких цен на газ для производителей тепла для населения – 7420 грн за тыс куб. м. Также центральная власть гарантирует направление в местные бюджеты НДФЛ, специальной субвенции общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности, и, конечно же, своевременные выплаты субсидий. Мы нашли с органами местного самоуправления понимание и готовы двигаться дальше. В документе предусмотрено обязательство центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и ОМС", – подчеркнул Чернышев.

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Поэтому для поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона Правительством предусмотрены:

направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц);

субвенции из государственного бюджета общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита ТКЭ этих общин (с 4 квартала 2021).

Напомним, на заседании Кабмина Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%.

Справка. Подписантами Меморандума выступили Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, Министр энергетики Украины Герман Галущенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей – Львовский городской голова Андрей Садовый, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, Днепровский мэр Борис Филатов, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" Александр Слобожан.