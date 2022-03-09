В ЦРУ опровергли психическое расстройство у Путина: 'он не сумасшедший, но с ним трудно иметь дело'

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у США нет оснований считать, что президент страны-агрессора Владимир Путин, который напал на Украину, сошел с ума. Однако из-за того, что политик часто находится в изоляции и отчуждении, с ним стало трудно иметь дело.

Об этом сообщает издание The New York Times. Как сказал руководитель главного разведывательного управления США, за последние годы взгляды Путина стали более жесткими.

Относительно ситуации в Украине Бернс отметил, что в планы Путина якобы не входило оккупировать всю территорию украинского государства. Вместе с тем, единство граждан страны, их героическое сопротивление и нежелание подчиняться оккупантам, кинули Путину вызов и выбили президента-агрессора из колеи.

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Кроме того, в управлении считают, что глава РФ обескуражен низкой боеспособностью собственной армии, а россияне еще не в полной мере осознают это из-за запрета независимых СМИ и цензуры.

"Его беспокоит реакция Запада и решимость союзников, особенно некоторые решения, принятые правительством Германии. Я думаю, что он был обескуражен действиями своих собственных вооруженных сил", – сказал Бернс.

По мнению директора ЦРУ, Путин, вероятнее всего, удвоит усилия и попытается победить Вооруженные силы Украины, не обращая внимания на жертвы среди мирного населения.

Глава ЦРУ также считает, что у Путина нет устойчивого политического видения финала, ведь сопротивление украинцев будет оставаться ожесточенным.

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