В ЦИК заявили о невозможности проведения выборов на Донбассе: названы причины
В некоторых территориальных общинах Донецкой и Луганской областях проведение местных выборов 31 октября невозможно. Это связано с опасностью для местных жителей.
Такие ответы Центральная избирательная комиссия получила от военно-гражданских администраций обеих областей. В них говорится о продолжающихся обстрелах со стороны оккупантов.
Речь идет о 18 сельских, поселковых и городских территориальных общинах. 10 из них в:
Бахмутском,
Волновахском,
Мариупольском,
Покровском районах Донецкой области.
Еще 8 в:
Северодонецком,
Счастьинском районах Луганской области.
В ответах администраций сказано, что незаконные вооруженные формирования, несмотря на режим прекращения огня, продолжают обстрелы почти по всей линии разграничения.
Также наблюдатели зафиксировано тяжелое вооружение, которое размещено в нарушение линий отвода.
Кроме того, прицельные обстрелы населенных пунктов, а противник применяет дистанционное минирование и поджоги сухостоя возле позиций ВСУ.
Учитывая это обстоятельства, обеспечить безопасность жителей регионов невозможно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК в июне зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом Верховной Рады Украины, который участвовал в выборах по округу №87 (Ивано-Франковская область).