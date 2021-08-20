В ЦИК заявили о невозможности проведения выборов на Донбассе: названы причины

В некоторых территориальных общинах Донецкой и Луганской областях проведение местных выборов 31 октября невозможно. Это связано с опасностью для местных жителей.

Такие ответы Центральная избирательная комиссия получила от военно-гражданских администраций обеих областей. В них говорится о продолжающихся обстрелах со стороны оккупантов.

Речь идет о 18 сельских, поселковых и городских территориальных общинах. 10 из них в:

Бахмутском,

Волновахском,

Мариупольском,

Покровском районах Донецкой области.

Еще 8 в:

Северодонецком,

Счастьинском районах Луганской области.

В ответах администраций сказано, что незаконные вооруженные формирования, несмотря на режим прекращения огня, продолжают обстрелы почти по всей линии разграничения.

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Также наблюдатели зафиксировано тяжелое вооружение, которое размещено в нарушение линий отвода.

Кроме того, прицельные обстрелы населенных пунктов, а противник применяет дистанционное минирование и поджоги сухостоя возле позиций ВСУ.

Учитывая это обстоятельства, обеспечить безопасность жителей регионов невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК в июне зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом Верховной Рады Украины, который участвовал в выборах по округу №87 (Ивано-Франковская область).