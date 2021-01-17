В трех городах Украины 17 января состоятся повторные выборы мэров

В Броварах и Борисполе Киевской области, а также Новгород-Северском Черниговской области 17 января состоятся повторные выборы мэров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Избирательные участки будут работать с 8 до 20:00.

В Броварах они пройдут по решению суда, который признал выборы мэра и депутатов горсовета несостоявшимися.

Выборы в Борисполе и Новгород-Северском были назначены из-за смерти победителей избирательной гонки – Анатолия Федорчука и Олега Бондаренко. Оба скончались от последствий, вызванных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года состоялся второй тур выборов мэра Кривого Рога. По результатам голосования, победил кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов, набрав 58,5%.

Его оппонент – кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик – получил всего 41,5%.