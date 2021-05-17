В ТКГ инициировали новые заседание по Донбассу: что будут обсуждать
В Трехсторонней контактной группе проведут новые заседания по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. На них обсудят нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России, обмен удерживаемыми лицами и другие.
Встречи будут проходить в режиме онлайн. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинской делегации для участия в ТКГ.
Отмечается, что во вторник, 18 мая, состоится видеоконференция рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной и экономической рабочих групп.
Тогда как в среду, 19 мая, пройдет видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Повестка дня:
вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствования контрольного механизма;
имплементация Минских договоренностей и итогов Парижского саммита;
обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
продолжение разработки плана совместных шагов;
восстановление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории;
восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", – говорится в сообщении.
Напомним: недавно представители ОРДЛО передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами. По словам представительницы украинской делегации в ТКГ, участницы гуманитарной подгруппы Татьяны Ивановой, количество людей в списках уточняется, а обмен документами стал "маленьким, но значительным шагом", что дает надежду на освобождение пленных.
Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш выразил убеждение, что расследование против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука не приведет к дополнительной эскалации ситуации на Донбассе. Однако это может повлиять на встречу советников лидеров "нормандской четверки".