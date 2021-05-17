В ТКГ инициировали новые заседание по Донбассу: что будут обсуждать

В Трехсторонней контактной группе проведут новые заседания по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. На них обсудят нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России, обмен удерживаемыми лицами и другие.

Встречи будут проходить в режиме онлайн. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинской делегации для участия в ТКГ.

Отмечается, что во вторник, 18 мая, состоится видеоконференция рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной и экономической рабочих групп.

Тогда как в среду, 19 мая, пройдет видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствования контрольного механизма ;

имплементация Минских договоренностей и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта , соблюдения режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов ;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", – говорится в сообщении.

Напомним: недавно представители ОРДЛО передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами. По словам представительницы украинской делегации в ТКГ, участницы гуманитарной подгруппы Татьяны Ивановой, количество людей в списках уточняется, а обмен документами стал "маленьким, но значительным шагом", что дает надежду на освобождение пленных.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш выразил убеждение, что расследование против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука не приведет к дополнительной эскалации ситуации на Донбассе. Однако это может повлиять на встречу советников лидеров "нормандской четверки".