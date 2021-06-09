В США сказали, чего ожидают от Зеленского перед встречей с Байденом

США рассчитывают увидеть результаты в борьбе с коррупцией и реформе судебной системы в Украине еще до встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Штаты ожидают от Украины, что принятые законы будут воплощены на практике.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по вопросам ассигнований Сената США, сообщила "Европейская правда". Он отметил, что Украина должна достичь прогресса во многих сферах.

"Украина сталкивается с агрессией с двух сторон: с внешней из России и внутренней – коррупционными силами, которые отводят ее от демократии, которую она пытается построить. Есть ряд сфер, в которых для Украины важно достичь прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему, которая будет функциональной и тщательно избираться и иметь независимый надзор, корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов ", – сказал Блинкен.

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Госсекретарь отметил, что принятие законов по борьбе с коррупцией это хороший шаг, но его недостаточно. Необходимо воплотить на практике все то, что написано на бумаге.

"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на куске бумаги, а они чего-то стоят", - добавил Блинкен.

Как известно, Байден во время телефонного разговора 7 июня пригласил Зеленского посетить США в июле.

Напомним, что Зеленский во время телефонного разговора с Байденом подчеркнул важность вступления Украины в НАТО. По его убеждению, это должен быть не просто намерениями, а иметь конкретную дату.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Блинкен пригрозил России ответом на агрессию и озвучил план действий США.