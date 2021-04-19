В "Слуге народа" отреагировали на скандал с вечеринкой Тищенко
Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура назвал ненормальным поступок своего коллеги Николая Тищенко, которого поймали на нарушении локдауна в Киеве, и выразил убеждение, что во фракции обязательно отреагируют на это.
По его словам, подобные действия подрывают доверие граждан к целесообразности введенных властями карантинных мероприятий. Мнением Качура поделился в комментарии журналисту OBOZREVATEL.
Он подчеркнул, что скандал с вечеринкой Тищенко в отеле на столичном Подоле уже обсуждают в партийных чатах. Не исключено, что вопрос будет вынесен также на заседание фракции.
"Если будет установлено, что он действительно нарушал карантин, то должен ответить за это в соответствии с законодательством, заплатить штраф (17 000 гривен. – Ред.). И, возможно, есть какие-то партийные взыскания, это пусть руководство фракции решает", – отметил он, добавив, что последнее ждет, пока сам нардеп хоть что-то объяснит – в чате или лично коллегам.
Качура согласился, что поступок Тищенко, который фактически уже второй раз попадает в скандал с нарушением карантина, является неприятным.
"Это сигнал для общества, что у нас есть какие-то "избранные", которым все позволено. Но все же надо дождаться, чтобы он объяснил, что это была за история", – добавил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.
Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.