В 'Слуге народа' отреагировали на скандал с вечеринкой Тищенко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура назвал ненормальным поступок своего коллеги Николая Тищенко, которого поймали на нарушении локдауна в Киеве, и выразил убеждение, что во фракции обязательно отреагируют на это.

По его словам, подобные действия подрывают доверие граждан к целесообразности введенных властями карантинных мероприятий. Мнением Качура поделился в комментарии журналисту OBOZREVATEL.

Он подчеркнул, что скандал с вечеринкой Тищенко в отеле на столичном Подоле уже обсуждают в партийных чатах. Не исключено, что вопрос будет вынесен также на заседание фракции.

"Если будет установлено, что он действительно нарушал карантин, то должен ответить за это в соответствии с законодательством, заплатить штраф (17 000 гривен. – Ред.). И, возможно, есть какие-то партийные взыскания, это пусть руководство фракции решает", – отметил он, добавив, что последнее ждет, пока сам нардеп хоть что-то объяснит – в чате или лично коллегам.

Качура согласился, что поступок Тищенко, который фактически уже второй раз попадает в скандал с нарушением карантина, является неприятным.

"Это сигнал для общества, что у нас есть какие-то "избранные", которым все позволено. Но все же надо дождаться, чтобы он объяснил, что это была за история", – добавил нардеп.

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