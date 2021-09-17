В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят мотивы и последствия законопроекта об олигархах

В пятницу, 17 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят мотивы и последствия законопроекта №5599, известного как "законопроект об олигархах". 1 июля Верховная Рада приняла его в первом чтении, а 10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил его на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Кто получит выгоду от Закона об олигархах: народ или власть?

Кого запишут в олигархи? "Ищите женщину" в списке.

Что скажет о законопроекте Венецианская комиссия?

В программе примут участие:

Видео дня

Дмитрий Разумков – глава Верховной Рады Украины;

Руслан Стефанчук – первый заместитель главы Верховной Рады Украины;

Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Денис Малюська – министр юстиции Украины;

Людмила Денисова – Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

Давид Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа";

Александр Данилюк – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);