В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят мотивы и последствия законопроекта об олигархах

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят мотивы и последствия законопроекта об олигархах

В пятницу, 17 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят мотивы и последствия законопроекта №5599, известного как "законопроект об олигархах". 1 июля Верховная Рада приняла его в первом чтении, а 10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил его на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Кто получит выгоду от Закона об олигархах: народ или власть?

  • Кого запишут в олигархи? "Ищите женщину" в списке.

  • Что скажет о законопроекте Венецианская комиссия?

В программе примут участие:

Видео дня

  • Дмитрий Разумков – глава Верховной Рады Украины;

  • Руслан Стефанчук – первый заместитель главы Верховной Рады Украины;

  • Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

  • Денис Малюська – министр юстиции Украины;

  • Людмила Денисова – Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

  • Давид Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа";

  • Александр Данилюк – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);

  • Артур Герасимов – сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

  • Ярослав Железняк – глава фракции партии "Голос";

  • Марина Ставнийчук – член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013);

  • Томаш Фиала – генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик Шустер