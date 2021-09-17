В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят мотивы и последствия законопроекта об олигархах
В пятницу, 17 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят мотивы и последствия законопроекта №5599, известного как "законопроект об олигархах". 1 июля Верховная Рада приняла его в первом чтении, а 10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил его на рассмотрение в Венецианскую комиссию.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Кто получит выгоду от Закона об олигархах: народ или власть?
Кого запишут в олигархи? "Ищите женщину" в списке.
Что скажет о законопроекте Венецианская комиссия?
В программе примут участие:
Дмитрий Разумков – глава Верховной Рады Украины;
Руслан Стефанчук – первый заместитель главы Верховной Рады Украины;
Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Денис Малюська – министр юстиции Украины;
Людмила Денисова – Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
Давид Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа";
Александр Данилюк – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
Артур Герасимов – сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";
Ярослав Железняк – глава фракции партии "Голос";
Марина Ставнийчук – член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013);
Томаш Фиала – генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.