В СБУ сообщили об очередном переносе заседания по рассмотрению законопроекта о реформе службы

Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по рассмотрению законопроекта о реформе СБУ (3196-д) уже в третий раз переносится без каких-либо объяснений.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Отмечается, что в последнее время вместо полноценных заседаний Комитета происходят закрытые совещания, результатом которых становятся комментарии отдельных депутатов о "необходимости переноса этого вопроса".

"Служба безопасности Украины считает такую позицию неконструктивной и настаивает на необходимости начать наконец рассмотрение поправок к законопроекту 3196-д, который был принят парламентом за основу в первом чтении", – отметили в СБУ.

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"Мы с февраля ждем, когда начнется обсуждение этого важного для государства проекта, и по-прежнему выступаем за проведение профессиональной реформы СБУ", – отметили в комментарии.

Отметим, реформа стартовала в 2019 году с разработки нового законопроекту о Службе. Ее основная цель – закрепить новые приоритеты в работе и сделать СБУ более эффективной. Реформа предоставит спецслужбе действенные механизмы для того, чтобы лучше реагировать на угрозы, возникающие в современном мире. В частности, успешно противостоять гибридной войне со стороны Российской Федерации.

Законопроект №3196 по реформе СБУ зарегистрирован в парламенте 10 марта 2020 года. Его инициатором выступил президент Украины Владимир Зеленский. Проект Закона разработали специалисты Службы, а финальную редакцию подготовила экспертная группа Офиса Президента.