В Россию вывезли более 50 осужденных крымских татар

В Ростов-на-Дону, в Россию, вывезли более 50 крымских татар, которые были арестованы и осуждены российскими властями.

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбденов во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность" 25 апреля.

"Десятки военных судей, военные прокуроры, шесть скрытых свидетелей или даже больше, экспертизы, десятки томов уголовных дел – это только то, что находится сегодня в Ростове-на-Дону, где уже более 50 политзаключенных (из Крыма) в следственных изоляторах проходят через эти жернова военного суда...Более 50 политзаключенных крымских татар, крымских мусульман, находящихся под арестом", – сказал Курбденов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата от "ЕС", заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, в оккупированном Россией Крыму около 200 тысяч местных жителей в 300 поселениях, подавляющее большинство из которых – крымские татары, могут остаться без своих земельных участков на полуострове по новым "законами" захватчиков.