В Раде отозвали поправки к языковому закону, вызвавшие протест в обществе

В среду, 14 июля, нардепы в Верховной Раде отозвали поправки в закон об украинском языке как государственном, которые предлагали рассмотреть во время второго чтения законопроекта №5551-2 о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 год.

Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Интерфакс-Украина". Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Facebook написал, что осталась только одна правка депутата Максима Бужанского, но "она не получит поддержки в Комитете и зале".

Поясним, что в ВР отозвали поправки, где предлагалось вывести создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства. Также нардепы хотели убрать необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком. Также была убрана поправка, согласно которой позволялось использовать язык нацменьшинств, например, в образовании.

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