В Раде более 100 депутатов получают надбавки за научные степени и почетные звания

В Верховной Раде Украины девятого созыва степень доктора наук имеют 35 народных депутатов, кандидата наук – 73 нардепа, почетное звание "заслуженный" имеют 35 нардепов.

Кроме того, 23 депутата являются преподавателями, доцентами, профессорами или ректорами, сообщает "Чесно" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наибольшее количество депутатов, которые имеют научную степень, во фракции "Слуги народа" – 32, на втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12, наименьшее – четыре нардепа – в депутатской группе "За майбутнє" и внефракционные.

При этом наличие определенного звания у народного депутата не означает, что он автоматически будет получать надбавку к своему окладу. Это зависит от ряда факторов. На данный момент в Раде более четверти депутатов получают надбавку за ученую степень или почетное звание, а 20 депутатов получают двойную надбавку. У рядового депутата – члена комитета надбавка составляет 3415,50 гривны в месяц.

Например, такую сумму будет получать нардеп Илья Кива, при условии, что он окончательно пройдет процедуру получения звания кандидата наук по государственному управлению. К концу работы Верховной Рады 9-го созыва она составит около 110 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". В результате Киве присвоили ученую степень кандидата наук.