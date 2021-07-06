В ПА ОБСЕ приняли срочную резолюцию о военной угрозе РФ с требованием к агрессору

Во вторник, 6 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию с требованием к России. В документе члены Ассамблеи осудили оккупацию Крыма и части Донбасса и требуют от РФ освободить оккупированные украинские территории.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в комментарии к резолюции. В документе парламентарии также осудили попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.

"Принятие этой резолюции очередной раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности", – говорится в комментарии МИД.

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Резолюция осуждает нарушения прав человека на оккупированных украинских территориях, а также опасную милитаризацию оккупированного Крыма и незаконную российскую паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться на неподконтрольной Киеву территории.

ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, как к государству-агрессору и государству-оккупанту – немедленно освободить оккупированные украинские территории.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал принятие документа важным вкладом в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, который вызвала вооруженная агрессия России против Украины

А глава делегации ВР в ПА ОБСЕ Никита Потураев отметил, что было "яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России" в принятии этой резолюции.

После принятия документа российская и белорусская делегации покинули заседание ассамблеи.

Глава российской делегации Петр Толстой назвал резолюцию "русофобским заявлением", а Украину – "злостным соседом".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ОБСЕ посетила Донбасс с рабочим визитом.