В ОПУ назвали освобождение Крыма и мир на Донбассе главными целями 2021 года

В Офисе президента заявили, что приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году будут определять три ключевых цели. Это мир на Донбассе, Крым в составе нашего государства, а сама страна – активный международный игрок.

Об этом в статье для "Зеркала недели" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква. Первым приоритетом, по его словам, является сохранение и укрепление международной поддержки страны.

Так, украинская власть намерена развивать активное двустороннее сотрудничество со стратегическими партнерами. Речь идет о Соединенных Штатах Америки, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Польше, Литве и Азербайджане.

Также в 2021 году продолжится работа над реализацией договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Ставим целью проведения следующего саммита в "нормандском формате". Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров – Германии и Франции", – пояснил Жовква.

Дипломатический советник президента Украины очертил лишь некоторые тактические задачи по Донбассу, которые власть будет реализовывать в этом году:

сохранение продолжающегося перемирия;

активизация работы Трехсторонней контактной группы;

дальнейший обмен удерживаемыми лицами;

функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых;

разведение сил и средств на новых согласованных участках;

реализация обновленного плана разминирования;

обеспечение доступа МККК (Международный комитет Красного Креста) и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории.

Кроме этого, Украина и в дальнейшем будет работать над усилением международного давления на Россию для выполнения страной-агрессором своих обязательств.

Жовква подчеркнул, что в 2020 году вопрос Крыма было возвращен в международную повестку дня. Он добавил, что важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который должен пройти в Украине летом 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью The New York Times президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы о мире на Донбассе договаривались "глобальные игроки" без участия Украины.