В ОП пообещали, что насильственной депортации россиян из Крыма не будет
Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква пообещал, что Украина не будет насильственно депортировать россиян из Крыма после возвращения полуострова.
По его словам в интервью Lb.ua, мы не можем нарушать права этих людей, как и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Жовква отметил, что в случае насильственной депортации мир скажет, что мы такие же, как россияне, а такого допустить нельзя.
"В то же время есть немало тех, кто готов вернуться в свои крымские дома после освобождения полуострова. И это не только крымские татары: из Крыма бежали на контролируемую Украиной территорию люди разных национальностей. Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями", – рассказали в ОП.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Жовква сообщил в интервью, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" переносится, потому что Россия не хочет его проведения.