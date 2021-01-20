В Николаеве задержан экс-нардеп: пьяным на авто скрывался от полиции. Видео

В Николаеве полиция задержала бывшего народного депутата Александра Жолобецкого.

Как сообщают "Новости-N", экс-политик выпивал в одном из заведений города и пьяным уехал на авто. По звонку на 102 патрульные остановили машину, за рулем которой сидел Жолобецкий.

Водитель из авто не выходил, а после короткой беседы с полицией пытался скрыться на машине. Однако в непродолжительной погоне патрульные догнали авто и заставили остановиться. После мужчина вышел из машины и представился. На предложение пройти тест на алкотестере "Драгер", Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию.

При общении с патрульными экс-нардеп вел себя агрессивно. Возник конфликт, из-за чего копы надели на него наручники. Также во время стычки Жолобецкому разбили лицо.

Отметим, что вместе с ним в авто ехала его жена. Их вместе доставили в местный райотдел полиции, где конфликт продолжился. Жолобецкий пытался уйти из здания участка, но его задержали, сказав, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

Александр Жолобецький – народный депутат Украины VIII созыва. Депутат Николаевского городского совета 4, 5 и 6 созыва.

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