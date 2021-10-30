В Москве заявиле о высылке 55 дипломатов РФ из США

Из США вышлют 55 российских дипломатов. По словам представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, это произойдет в ближайшие месяцы.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Министерства иностранных дел России. По словам Захаровой, США покинут в том числе административно-технические работники.

Она отметила, что требования Вашингтона покинуть страну по сути означает высылку. Захарова сказала, что из-за этого обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится.

"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", – заявила Захарова.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Украине нет смысла сейчас расторгать дипломатические отношения с Россией даже на фоне проведения на временно оккупированных территориях выборов в Государственную думу РФ. Этот вопрос можно было поднимать еще в 2014 году, в начале российской агрессии.