В Молдове на выборах в парламент по предварительным данным побеждает партия Майи Санду

В Молдове Центральная избирательная комиссия обработала 92% бюллетеней на досрочных парламентских выборах. По предварительным данным, больше всего голосов получила партия "Действие и солидарность".

Так, партию президента республики Майи Санду поддержали 47,4% избирателей. На втором месте с 31,1% голосов оказался блок Партии социалистов и Партии коммунистов, сообщает пресс-служба ЦИК.

Третье место заняла партия "Шор", за нее проголосовали 6,6% избирателей. Остальные формирования, вероятно, не проходят в парламент, а именно: блок Рената Усатого с 4,35% голосов, партия "Платформа достоинство и правда" – 2,4%, "Демократическая партия" – 2,08%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.

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Всего в Молдове на выборах 11 июля проголосовали более 1,4 млн избирателей. Это около 48% от общего числа граждан, которые обладают правом голоса.

"Уважаемые граждане, спасибо тем, кто сегодня проголосовал и подставил плечо для укрепления демократии в Молдове. Наша демократия еще молода, со многими проблемами, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы пойти голосовать – повод довериться, что мы успеем построить свободную страну и государство, которое заботится о своих гражданах", – написала Санду у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Молдове стартовали досрочные выборы в парламент, который был распущен 28 апреля 2021. 101 депутата избирали на четыре года, в этот раз ожидалось, что основная борьба разгорится между блоком "Коммунисты и социалисты" и Партией действия и солидарности.