В Молдове объяснили, почему страна не дает военной помощи Украине

Молдова отказалась продать Украине истребители МиГ-29 из-за того, что у собственной армии страны нет избытка военной техники. При этом государство продолжает помогать беженцам и организовывать гуманитарную помощь.

Таким образом, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала информацию, которая накануне появилась в издании "Европейская Правда". В статье было сказано, что государство отказалось помогать Украине с вооружением из-за нежелания "раздражать Россию".

"Есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой, имеющие большую устойчивость в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать помощь", – отметила Гаврилица.

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При этом она подчеркнула, что Молдова помогает Украине, принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь и поддерживая санкции против РФ.

Гаврилица так и не предоставила четкого ответа, соответствует ли информация о запросе Украины на 6 истребителей действительности. "Я ответила на вопрос, как Молдова помогает Украине в это сложное время", – отметила премьер-министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина пыталась приобрести истребители у Молдовы, чтобы их отремонтировать и использовать в обороне.