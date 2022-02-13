В МИД Украины призвали Израиль присоединиться к усилиям по противодействию агрессии РФ

Координация шагов в рамках международных форумов может усилить сигнал демократического мира в противодействии российской агрессии. В Министерстве иностранных дел Украины призвали Израиль присоединиться к инициативе.

Об этом было заявлено в ходе встречи первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, сообщается на странице посольства Украины в Facebook. Встреча прошла в Иерусалиме (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины и Израиля по стратегическим направлениям.

Джапарова отметила необходимость координации шагов в рамках международных форумов.

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В частности, она призвала Израиль присоединиться к инициативе Крымской платформы.

Во встрече также участвовал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) одобрила обновленную и усиленную резолюцию относительно временно оккупированного Россией украинского полуострова Крым. Согласно ей, от страны-агрессора требует прекратить задержание крымчан и аресты крымских татар.