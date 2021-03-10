В МИД Украины назвали "бредом" обвинения КГБ Беларуси в поставках оружия для терактов

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "бредом" обвинения КГБ Беларуси в поставках из соседних стран оружия для терактов.

Как написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко, такая чушь уже не впервые звучит из уст белорусских чиновников.

"Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", – подчеркнул он.

Ранее глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране планировались теракты с угрозой гибели большого количества людей.

По его словам, речь идет о деятельности террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши и Украины.

"Анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, обеспечивались там вооружением, специальными средствами. Выходили на нашу территорию, старались отойти потом в Украину. Это группа известная Автуховича. Относительно этой группы проводится расследование", – уточнил глава КГБ.

Кроме того, он отметил факты финансирования деструктивной деятельности в Беларуси "в интересах других государств".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел Украины назвало инсинуациями, которые не соответствуют действительности, заявление нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко о задержании террористической группы Николая Автуховича, которая якобы возила оружие из Украины.