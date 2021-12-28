В МИД России заявили, что не верят в отключение страны от SWIFT

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрий Биричевский заявил об отсутствии реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. По его словам, у Соединенных Штатов Америки нет никаких механизмов реализации этой санкции.

Чиновник МИД РФ подчеркнул, что SWIFT является частной международной компанией со штаб-квартирой в Бельгии. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

В то же время директор департамента экономического сотрудничества МИД России отметил, что рычаги давление Соединенных Штатов велики и РФ готова к любым неожиданностям. В то же время в реализацию плана по отключению от системы SWIFT в стране-агрессоре не верят.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал руководящие институты Европейского Союза подготовить экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину. В частности, речь идет об отключении страны от платежной системы SWIFT.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не исключает введения новых санкций против России. В частности, речь идет об отключении страны-агрессора от межбанковской системы SWIFT.

Западные СМИ сообщали, что некоторые потенциальные шаги, которые может предпринять Запад против РФ в случае вторжения в Украину, считаются чрезвычайно проблематичными. К примеру, отключение от платежной системы SWIFT. Западные эксперты полагают, что это может привести к нарушению мировых рынков энергоносителей и другого российского экспорта.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) – это не единственная, но самая большая международная межбанковская система передачи данных, которая позволяет совершать финансовые операции по всему миру в максимально короткие строки. Она дает возможность, условно, делать за один день те транзакции, на которые без нее нужно 3-4 дня. Если страну отключают от SWIFT, ее внешнеэкономические операции оказываются под угрозой, в частности это касается торговых контрактов и рефинансирования внешнего долга.