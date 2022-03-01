В Мелитополе ракета попала в частный дом. Видео

1 марта, около 8 часов, стало известно о том, что в Мелитополе вражеская ракета попала в частный дом. В результате было повреждено около 10 домов поблизости.

По предварительным данным, от этого никто из мирных жителей не пострадал. Судя по всему, ракета не взорвалась. В сеть попало видео последствий попадания в здание снарядом. На видео очевидец сказал, что от атаки посекло осколками всю улицу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по селу под Киевом.