В КСУ решают, законный ли штраф Зеленскому за кофе в Хмельницком в разгар карантина

В Конституционном суде Украины начали слушания относительно законности выписанного штрафа президенту Владимиру Зеленскому за нарушение им карантина во время рабочей поездки на Хмельнитчину в июне 2020 года.

Большая палата КСУ в частности рассмотрела представление Верховного суда (ВС), касающееся официального толкования положения ч. 1 ст. 105 Конституции, где указано, что глава государства пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий. Как передает "Укринформ", судьей-докладчиком по делу выступила Ирина Завгородняя.

По ее словам, ВС обратился с просьбой растолковать указанную норму Конституции, поскольку в суде на рассмотрении находятся дела, связанные с привлечением президента к ответственности за совершение административных правонарушений.

Автор представления подчеркнул, что определение неприкосновенности главы государства содержится в решении КСУ от 2003 года, согласно которому тот не может привлекаться к уголовной ответственности во время пребывания в должности. А его отстранения от нее возможно лишь в результате процедуры импичмента.

"Вместе с тем вопрос о привлечении к административной ответственности в упомянутом решении КСУ не раскрыт. ВС указывает, что национальные суды неодинаково расценивают возможность привлечения президента к админответственности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после доклада Завгородней КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела для принятия решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Владимир Зеленский 3 июня во время визита в Хмельницкий посетил местную кофейню. Вместе с ним за одним столиком внутри помещения находились по меньшей мере еще пять человек. Хотя в то время правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня.