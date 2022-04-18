В Кремле заявили, что динамика переговоров с Украиной оставляет желать лучшего: обвинили Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ход переговоров украинской и российской делегаций. "Рупор" Кремля обвинил Киев в непостоянстве и изменении позиции по уже "достигнутым договоренностям".

Об этом сообщает Reuters. По словам пропагандиста, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего.

"Хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", – сказал Песков.

В то же время представитель Кремля добавил, что контакты на экспертном уровне в рамках переговорного процесса продолжаются.

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Отметим, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после зверств оккупантов в Буче стало особенно трудно продолжать общение с представителями России. При этом, подчеркнул дипломат, Мариуполь может быть "красной линией" в переговорах с агрессором.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, если та продолжит выдвигать ультиматумы. Шансы на дипломатический диалог с каждым днем и с каждым новым преступлением оккупантов снижаются.