В Кремле пожаловались на "плохую ситуацию" с Минскими соглашениями при Зеленском

В Кремле отмечают полное отсутствие прогресса как в рамках Минского процесса, так и в "нормандском формате".

Как сказал в интервью "АиФ" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с "нормандским форматом" дела вообще обстоят плохо.

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", – отметил он.

По словам Пескова, сейчас происходит "нагнетание напряженности на линии соприкосновения".

"Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше. Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне", – подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что за последние полгода в РФ неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности.

"Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы, и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", – считает Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отправил письма представителям Франции, Германии и Украины с документом по переговорам в "нормандском формате".

Чиновник изложил предложение участникам "нормандской четверки" изменить принцип организации ее заседаний.