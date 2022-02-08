В Китае назвали НАТО 'пережитком холодной войны' и призвали Альянс отказаться от расширения

Представительство Китайской Народной Республики в Европейском Союзе заявило, что Североатлантический Альянс является якобы пережитком холодной войны. Там так же призвали НАТО отказаться от расширения.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Представительства. Там убеждены, что расширение не способствует глобальной безопасности и стабильности.

"Через тридцать лет после окончания "холодной войны" НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности", – заявили в ведомстве.

В КНР считают, что региональная безопасность не должна гарантироваться за счет усиления или расширения военных блоков.

Видео дня

"Мы призываем НАТО отказаться от менталитета времен холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран, объективно и беспристрастно смотреть на мирное развитие других стран и делать больше для укрепления взаимного доверия между странами и поддержания мира и стабильности в регионе", – добавили в Представительство.

Отметим, что это заявление появилось после того, как президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпинь перед началом Олимпийских игр подписали совместное заявление о сотрудничестве и противостоянии Западу. Пекин дал понять, что поддерживает "озабоченность" Москвы относительно ее безопасности. Однако иностранные эксперты считают, что в случае реального вторжения российских войск в Украину КНР не станет помогать Кремлю из-за страха перед американскими санкциями.

У России на фоне геополитического конфликта с Западом остался лишь один очевидный союзник – Китай. Однако экспертное сообщество сходится во мнении, что поддержка Пекина сводится только к громким заявлениям, но не к реальным действиям.

Западные издания серьезно относятся к недавней встрече лидеров Китая и России. Некоторые даже сравнивают их сотрудничество с гитлеровской коалицией. Но все же эксперты отмечают, что в случае вторжения российских войск в Украину глава Кремля не получит поддержку со стороны Пекина, на которую так рассчитывает. Западные санкции по-прежнему остаются весомым аргументом для Китая, чтобы не ввязываться в новую войну против Запада.