В Киеве состоялся первый съезд партии Колесникова "УКРАИНА – НАШ ДОМ"

В воскресенье, 30 мая, в одном из киевских ивент-холлов состоялся первый съезд политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", на котором были озвучены имена профессионалов, которые составляют ядро партии – ТОП 7. На съезде присутствовали более 200 представителей со всех областей Украины.

На повестке дня съезда были рассмотрены ключевые организационные вопросы, такие как: избрание руководящих органов, а также утверждение Программы и устава партии.

Решением съезда лидером новой политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" был избран Борис Колесников, экс-вице-премьер-министр по подготовке Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012, экс-министр инфраструктуры Украины, меценат и политик.

По окончанию съезда состоялся форум "Украина – наш дом", на котором председатель партии, Борис Колесников, отметил, что создание политической силы – это результат длительных размышлений, обобщения лучшего мирового опыта, политической и экономической деятельности.

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"К идее создания партии мы шли почти тридцать лет, тщательно прорабатывали контуры идеологии будущей политической партии – не политического проекта, а именно партии, с серьезными амбициями, стратегическим видением целей и с собственным планом преобразования страны. Мы собрали самую сильную команду профессионалов, для того, чтобы менять, перестраивать страну, а не встраиваться в систему. Нас интересуют преобразования, а не просто участие в ближайших выборах".

Кроме того, Борис Колесников рассказал о команде, собравшейся в партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ": "Всех наших соратников объединяет главное качество: все они – профессионалы! И еще: им не всё равно, что будет с Украиной через пять, десять, пятьдесят, сто лет. Каждый из них мог бы с легкостью найти применение своим знаниям и опыту за рубежом. Но мы остались и объединились в желании изменить Украину. Наша политическая партия – это ответ на вызовы времени. Мы объединились, потому что наступает время профессионалов, продиктованное запросом общества", – подытожил Колесников.

Партия "УКРАИНА – НАШ ДОМ" считает своей первоочередной целью воплощение следующих задач:

восстановление суверенитета и реальной государственности Украины;

достижение социально ощутимых результатов для граждан через рост экономики.

Принципы партии:

Политика открытых дверей, которая принесла успех многим государствам. Это значит, что мы настроены на широкое сотрудничество со всем мировым сообществом.

Экономизация международных отношений, прагматичный подход, дающий украинской экономике максимальную выгоду, базирующуюся на поиске новых рынков, новых партнеров и новых инвестиций.

Принцип "Украина для человека" во внутренней политике. Граждане должны поверить государству и в государство.

Унитарная модель страны с передачей большинства функций из центра в регионы. Прерогативой центральной власти должны стать оборонная политика, безопасность, внешняя политика, инфраструктурные проекты.

Парламентская модель унитарной республики с усилением роли Верховной Рады Украины. Двухпалатный парламент, нижняя палата которого избирается на исключительно пропорциональной основе, а верхняя является представителем интересов регионов страны.

Принятие новой Конституции Украины, которая должна установить новую систему отношений внутри государства, новое распределение властных полномочий, а также гарантировать украинцам социальный успех.

Политика, направленная на деиндустриализацию (особенно в момент, когда мир переживает четвёртую промышленную революцию), ведет к разрушению экономики, её экспортного потенциала. Сегодня серьёзное внимание необходимо уделять развитию индустрии и модернизации промышленности.

"УКРАИНА – НАШ ДОМ" – не партия Юго-Востока Украины или Центрального Запада. Не нужно делить украинцев по географическим признакам. Необходимо объединять Украину, как это было сделано при подготовке к проведению Евро-2012, и отказаться от преступной практики сталкивания граждан лбами ради политических выгод.

Кроме того, во время форума, ключевые лица партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", высказались по основным сферам развития страны, озвучили актуальные аспекты.

Герой Украины, академик НАН Украины, генеральный конструктор государственного предприятия "Антонов" Дмитрий Кива, советник партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" по вопросам развития аэрокосмического комплекса, начал своё обращение со слов благодарности команде, которая действительно решила поднимать фундаментальные вопросы и давать на них профессиональные ответы, а не заниматься прожектерством.

"30 лет назад Украина находилась на 10 месте в мире по промышленному производству. Ежегодно производилось до 75 самолетов на харьковском заводе, до 200 самолетов на киевском заводе. А "благодаря" действиям предыдущих политиков, в течении последних шести лет, в Украине не было произведено ни одного серийного самолета. Можно предположить, что политики действовали не в интересах страны, а в интересах транснациональных корпораций", – сказал Дмитрий Кива.

"Возрождение Украины – это наша задача. В свое время возродить Украину, в послевоенный период, украинцы смогли за 8 лет, до 1954 года. Тогда как западные эксперты предрекали нам срок восстановления в 30 лет! Это стало возможным благодаря усилиям и знаниям нашего народа. Уверен, что с командой "УКРАИНА – НАШ ДОМ", лидер которой смог за две недели собрать профессионалов, подготовивших страну к проведению Евро-2012, реализовать все намеченные планы удастся в кратчайшие сроки", – подчеркнул Герой Украины.

Валентина Маркевич – советник партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" по вопросам здравоохранения, Президент благотворительного Фонда "Помощь онкобольным детям", подчеркнула, что в программе партии говорится о продуманной и профессиональной медицинской реформе, а не про очередные эксперименты в виде реформ Ульяны Супрун, стоивших украинским налогоплательщикам миллионы долларов, до сих пор находящимся на счетах международных закупочных организаций.

"Самое важное, что у партии также есть аргументированное виденье и пошаговый план того, каким образом материально простимулировать врачей и заинтересовать их в том, чтобы свой опыт они применяли именно в Украине, для совершенствования медицинской отрасли, а не за рубежом", – сказала спикер в своем выступлении.

Сергей Доротич – советник партии по вопросам развития предпринимательства и малого бизнеса, председатель Движения #SaveФОП, в своем выступлении подчеркнул, что он присоединился к команде единомышленников, которые поддерживают малый бизнес.

"Украина – наш дом! Я хочу, чтобы в Украине "убрали руки" от упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности! Упрощенная система налогообложения в Украине на сегодня дает возможность существовать более 3 миллионам украинцам. За время своего существования благодаря ей предприниматели создали более 5 000 000 рабочих мест. Хочу, чтобы всё общество осознало, что без предпринимательства не будет будущего, не будет Украины", – заявил Сергей Доротич.

Александр Климашевский, советник партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" по развитию фермерства и АПК, который развивал поэтапно свой бизнес в Украине – от ягодной грядки до экспорта в страны Евросоюза – отметил: "Я, как молодой предприниматель, понимаю, что пришло время услышать профессионалов и объединиться вокруг идеи построить успешную и процветающую Украину, где не будет места разделению украинцев по языковому и региональну принципу".

Светлана Лутковская, доктор наук, проректор Винницкого национального университета, советник партии по вопросам образования, сказала: "В программе нашей партии предусмотрена посильная финансовая помощь родителям при рождении ребёнка. Кроме того, школы должны стать не только сильными образовательными центрами, а и центрами всестороннего развития. Также, наша партия за безоплатное обучение студентов профильных специальностей. Мы сегодня уверенно заявляем о том, что мы сможем сделать Украину – наш дом – самым уютным и комфортным для всех украинцев!" – подчеркнула спикер.

Юрий Атаманюк, заслуженный экономист Украины, генерал-майор налоговой милиции, советник партии по вопросам экономики, в своём выступлении подчеркнул: "Используя лучший мировой опыт развитых стран, адаптируя их к украинским реалиям, будет подготовлена пошаговая программа конкретных действий, для создания устойчивого экономического роста, для безотлагательного улучшения благосостояния каждого украинца. Лозунг "Заграница нам поможет" мы должны изменить и работать с другим лозунгом: "Делайте не то, что вам говорят делать американцы, а делайте то, что делают американцы". Украина – наш дом, и от нас с вами зависит, как обустроить эту страну таким образом, чтобы всем нам хотелось в ней жить!", – отметил заслуженный экономист Украины.

После окончания форума, оглашения озвученных планов и намеченных проектов, лидер партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", Борис Колесников, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнул: "Сегодня мы не просто презентовали политическую партию. Сегодня мы открыли двери нашей партии для всех тех, кто понимает, что Украина – наш дом, и фундаментом должны стать интересы украинцев, а за украинским паспортом в ближайшие годы должна образоваться очередь через всю Европу", – отметил лидер партии.