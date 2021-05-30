В Киеве состоялся первый съезд партии Колесникова "УКРАИНА – НАШ ДОМ"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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На съезде присутствовали более 200 представителей со всех областей Украины

В воскресенье, 30 мая, в одном из киевских ивент-холлов состоялся первый съезд политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", на котором были озвучены имена профессионалов, которые составляют ядро партии – ТОП 7. На съезде присутствовали более 200 представителей со всех областей Украины.

На повестке дня съезда были рассмотрены ключевые организационные вопросы, такие как: избрание руководящих органов, а также утверждение Программы и устава партии.

Решением съезда лидером новой политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" был избран Борис Колесников, экс-вице-премьер-министр по подготовке Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012, экс-министр инфраструктуры Украины, меценат и политик.

По окончанию съезда состоялся форум "Украина – наш дом", на котором председатель партии, Борис Колесников, отметил, что создание политической силы – это результат длительных размышлений, обобщения лучшего мирового опыта, политической и экономической деятельности.

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"К идее создания партии мы шли почти тридцать лет, тщательно прорабатывали контуры идеологии будущей политической партии – не политического проекта, а именно партии, с серьезными амбициями, стратегическим видением целей и с собственным планом преобразования страны. Мы собрали самую сильную команду профессионалов, для того, чтобы менять, перестраивать страну, а не встраиваться в систему. Нас интересуют преобразования, а не просто участие в ближайших выборах".

Кроме того, Борис Колесников рассказал о команде, собравшейся в партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ": "Всех наших соратников объединяет главное качество: все они – профессионалы! И еще: им не всё равно, что будет с Украиной через пять, десять, пятьдесят, сто лет. Каждый из них мог бы с легкостью найти применение своим знаниям и опыту за рубежом. Но мы остались и объединились в желании изменить Украину. Наша политическая партия – это ответ на вызовы времени. Мы объединились, потому что наступает время профессионалов, продиктованное запросом общества", – подытожил Колесников.

Команда партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ"

Партия "УКРАИНА – НАШ ДОМ" считает своей первоочередной целью воплощение следующих задач:

  • восстановление суверенитета и реальной государственности Украины;

  • достижение социально ощутимых результатов для граждан через рост экономики.

Принципы партии:

  • Политика открытых дверей, которая принесла успех многим государствам. Это значит, что мы настроены на широкое сотрудничество со всем мировым сообществом.

  • Экономизация международных отношений, прагматичный подход, дающий украинской экономике максимальную выгоду, базирующуюся на поиске новых рынков, новых партнеров и новых инвестиций.

  • Принцип "Украина для человека" во внутренней политике. Граждане должны поверить государству и в государство.

  • Унитарная модель страны с передачей большинства функций из центра в регионы. Прерогативой центральной власти должны стать оборонная политика, безопасность, внешняя политика, инфраструктурные проекты.

  • Парламентская модель унитарной республики с усилением роли Верховной Рады Украины. Двухпалатный парламент, нижняя палата которого избирается на исключительно пропорциональной основе, а верхняя является представителем интересов регионов страны.

  • Принятие новой Конституции Украины, которая должна установить новую систему отношений внутри государства, новое распределение властных полномочий, а также гарантировать украинцам социальный успех.

  • Политика, направленная на деиндустриализацию (особенно в момент, когда мир переживает четвёртую промышленную революцию), ведет к разрушению экономики, её экспортного потенциала. Сегодня серьёзное внимание необходимо уделять развитию индустрии и модернизации промышленности.

  • "УКРАИНА – НАШ ДОМ" – не партия Юго-Востока Украины или Центрального Запада. Не нужно делить украинцев по географическим признакам. Необходимо объединять Украину, как это было сделано при подготовке к проведению Евро-2012, и отказаться от преступной практики сталкивания граждан лбами ради политических выгод.

Кроме того, во время форума, ключевые лица партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", высказались по основным сферам развития страны, озвучили актуальные аспекты.

Герой Украины, академик НАН Украины, генеральный конструктор государственного предприятия "Антонов" Дмитрий Кива, советник партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" по вопросам развития аэрокосмического комплекса, начал своё обращение со слов благодарности команде, которая действительно решила поднимать фундаментальные вопросы и давать на них профессиональные ответы, а не заниматься прожектерством.

"30 лет назад Украина находилась на 10 месте в мире по промышленному производству. Ежегодно производилось до 75 самолетов на харьковском заводе, до 200 самолетов на киевском заводе. А "благодаря" действиям предыдущих политиков, в течении последних шести лет, в Украине не было произведено ни одного серийного самолета. Можно предположить, что политики действовали не в интересах страны, а в интересах транснациональных корпораций", – сказал Дмитрий Кива.

"Возрождение Украины – это наша задача. В свое время возродить Украину, в послевоенный период, украинцы смогли за 8 лет, до 1954 года. Тогда как западные эксперты предрекали нам срок восстановления в 30 лет! Это стало возможным благодаря усилиям и знаниям нашего народа. Уверен, что с командой "УКРАИНА – НАШ ДОМ", лидер которой смог за две недели собрать профессионалов, подготовивших страну к проведению Евро-2012, реализовать все намеченные планы удастся в кратчайшие сроки", – подчеркнул Герой Украины.

Валентина Маркевич – советник партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" по вопросам здравоохранения, Президент благотворительного Фонда "Помощь онкобольным детям", подчеркнула, что в программе партии говорится о продуманной и профессиональной медицинской реформе, а не про очередные эксперименты в виде реформ Ульяны Супрун, стоивших украинским налогоплательщикам миллионы долларов, до сих пор находящимся на счетах международных закупочных организаций.

"Самое важное, что у партии также есть аргументированное виденье и пошаговый план того, каким образом материально простимулировать врачей и заинтересовать их в том, чтобы свой опыт они применяли именно в Украине, для совершенствования медицинской отрасли, а не за рубежом", – сказала спикер в своем выступлении.

Сергей Доротич – советник партии по вопросам развития предпринимательства и малого бизнеса, председатель Движения #SaveФОП, в своем выступлении подчеркнул, что он присоединился к команде единомышленников, которые поддерживают малый бизнес.

"Украина – наш дом! Я хочу, чтобы в Украине "убрали руки" от упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности! Упрощенная система налогообложения в Украине на сегодня дает возможность существовать более 3 миллионам украинцам. За время своего существования благодаря ей предприниматели создали более 5 000 000 рабочих мест. Хочу, чтобы всё общество осознало, что без предпринимательства не будет будущего, не будет Украины", – заявил Сергей Доротич.

Александр Климашевский, советник партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" по развитию фермерства и АПК, который развивал поэтапно свой бизнес в Украине – от ягодной грядки до экспорта в страны Евросоюза – отметил: "Я, как молодой предприниматель, понимаю, что пришло время услышать профессионалов и объединиться вокруг идеи построить успешную и процветающую Украину, где не будет места разделению украинцев по языковому и региональну принципу".

Светлана Лутковская, доктор наук, проректор Винницкого национального университета, советник партии по вопросам образования, сказала: "В программе нашей партии предусмотрена посильная финансовая помощь родителям при рождении ребёнка. Кроме того, школы должны стать не только сильными образовательными центрами, а и центрами всестороннего развития. Также, наша партия за безоплатное обучение студентов профильных специальностей. Мы сегодня уверенно заявляем о том, что мы сможем сделать Украину – наш дом – самым уютным и комфортным для всех украинцев!" – подчеркнула спикер.

Юрий Атаманюк, заслуженный экономист Украины, генерал-майор налоговой милиции, советник партии по вопросам экономики, в своём выступлении подчеркнул: "Используя лучший мировой опыт развитых стран, адаптируя их к украинским реалиям, будет подготовлена пошаговая программа конкретных действий, для создания устойчивого экономического роста, для безотлагательного улучшения благосостояния каждого украинца. Лозунг "Заграница нам поможет" мы должны изменить и работать с другим лозунгом: "Делайте не то, что вам говорят делать американцы, а делайте то, что делают американцы". Украина – наш дом, и от нас с вами зависит, как обустроить эту страну таким образом, чтобы всем нам хотелось в ней жить!", – отметил заслуженный экономист Украины.

После окончания форума, оглашения озвученных планов и намеченных проектов, лидер партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", Борис Колесников, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнул: "Сегодня мы не просто презентовали политическую партию. Сегодня мы открыли двери нашей партии для всех тех, кто понимает, что Украина – наш дом, и фундаментом должны стать интересы украинцев, а за украинским паспортом в ближайшие годы должна образоваться очередь через всю Европу", – отметил лидер партии.

УкраинаБорис Колесников