В Кабмине назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО

Украина в 2021 году может получить ответ от НАТО о вступлении нашей страны в Альянс.

Об этом в эфире "1+1" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Чиновница отметила, что сейчас речь идет о получении плана действий по членству.

"Как только Украина получит план действий относительно членства, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО", – сказала она.

При этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что членство Украины будет через "десять плюс-минус два года".

Также Стефанишина назвала условия, для вступления Украины в НАТО.

"Во-первых, это реформы и работа со столицами (стран-членов – Ред.). Реформы, которые мы уже внедряем", – отметила вице-премьер.

Она пояснила, что реформы касаются оборонных закупок, служб внутренней безопасности, СБУ, а также реформы, касающиеся верховенства права, сектора безопасности и обороны.

"Мы уже приняли ряд законов, мы приняли политическое решение начать реформу "Укроборонпрома". Сегодня Украина впервые присоединилась к оборонным закупкам НАТО. Мы получили этот статус. Украинские военные уже сейчас подали документы на участие и работу на должностях в странах Альянса", – подчеркнула Стефанишина.

Кроме того, она отметила, что Украина уже получила статус партнера с расширенными возможностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он заявил, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.