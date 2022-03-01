В Харькове сбили российский самолет, бомбивший мирное население

Во вторник, 1 марта, Вооруженные Силы Украины сбили самолет российских нацистов, бомбивший Харьков. Об этом сообщили в "Суспільному". По данным главы Администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, техника оккупантов упала в районе рынка "Лоск".

Известно, что именно этот самолет бросал бомбы на пятиэтажный жилой дом в Харькове на Новобаварском проспекте. Тогда в нем восемь мирных жителей погибли и восемь – получили травмы. Сейчас на этом месте продолжают разгребать завалы.

Информацию о сбитом самолете РФ подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов: "В результате авиаудара по проспекту Новобаварский полностью уничтожена многоэтажка. Многие люди до сих пор под завалами. Количество жертв устанавливается... Наши военные уже сбили вражеский самолет, который бомбил город Харьков. Это именно тот самолет, который бомбил жилые дома. Мы выстоим. Верим, что в который раз отвоюем свое право!".

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Харькове прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщили, что по мосту был нанесен авиаудар.