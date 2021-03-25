В Госдепе назвали Украину "опорой восточнославянского мира"

Заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джордж Кент, отвечающий в Госдепартаменте за политику США по Украине, назвал наше государство "опорой восточнославянского мира".

В интервью "Голосу Америки" он отметил, что эта роль всегда осознавалась представителями международного сообщества. Ведь она слишком важная и символическая.

"Я думаю, что важность Украины никогда не была недооценена – даже посторонними людьми, которые могут не следить каждый день за деталями. Мой бывший профессор Збигнев Бжезинский как-то сказал, что если Украина достигнет успеха, это даст настоящий импульс для реформ в России в долгосрочной перспективе", – объяснил Кент.

По его словам, американские партнеры высоко ценят заслуги Украины и именно поэтому считают помощь нашей стране фокусом своей дипломатии.

Также заместитель помощника госсекретаря США признал, что украинцы имеют большой потенциал в области информационных технологий, агробизнеса и развития гражданского общества.

"И мы хотим поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что многие ложные утверждения России просто не соответствуют действительности", – подытожил Кент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Кент также отметил, что президент США Джо Байден в ближайшее время может позвонить главе Украины Владимиру Зеленскому. Дипломат подчеркнул, что звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, и призвал наше государство к проведению правильных реформ.