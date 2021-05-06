В 'Голосе' спрогнозировали, каким будет разговор Зеленского с Блинкеном

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Энтони Блинкеном будет сложным.

Такое мнение высказал заместитель главы партии "Голос", народный депутат Андрей Осадчук, который был на встрече глав депутатских фракций с американской делегацией, передает пресс-служба партии.

По итогам этой встречи Осадчук заявил, что "Голос" заверил, что со своей стороны будет поддерживать все евроинтеграционные инициативы.

"Но так же будем дальше давить на президента Зеленского и "слуг народа" для того, чтобы они придерживались заявленных обещаний осуществления реформ и элементарных правил этики. То, что происходило с "Нафтогазом" и во многих вопросах, например Татарова, является абсолютно неприемлемым. Американская сторона это понимает, поэтому, думаю, что президента Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном", – сказал политик.

Встреча с главами депутатских фракций показала, что Соединенные Штаты, по словам Осадчука, поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии. Но с другой глобальной темой – борьбой с коррупцией, Украина должна разобраться сама.

"Государственный секретарь четко артикулирует о том, что в Украине есть две огромные проблемы – война с Россией и война с коррупцией. В решении первой проблемы – войны с Россией – у Украине есть партнеры и нас заверили в неизменности позиции США и готовности сражаться за Украину до конца. И это не только позиция США, но также наших партнеров по НАТО и ЕС. Со второй проблемой Украина должна разбираться сама. У нас достаточно ресурсов, понимания и желания того, что надо менять, но все вопросы по судебной реформе, по реформе правоохранительных органов до сих пор остаются открытыми", – рассказал заместитель главы партии "Голос".

Также Осадчук отметил, что американцы отдельно озвучили вопросы корпоративного управления "Нафтогаза" и кадровые ротации там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его самолет сел в Борисполе вечером 5 мая, однако все встречи с руководством нашего государства запланированы на 6 мая.