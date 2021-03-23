В 'Голосе' озвучили лучший вариант ответа власти на протесты под ОП

В партии "Голос" выступили против внеочередного заседания Верховной Рады из-за протестов под Офисом президента. Там назвали реформу судебной системы лучшим ответом, который власть может дать отчаявшимся гражданам и международным партнерам.

Об этом заявил народный депутат, председатель фракции "Голоса" в Верховной Раде Ярослав Железняк. По его словам, люди вышли под ОП, поскольку не видят справедливости, передает пресс-служба политсилы.

"Почему подо ОП вышли люди? Первое – они не видят справедливости. Требование по судебной реформе – это справедливое требование. Второе. Так как люди не видят справедливости по отношению к конкретным личностям. Кто-то пришел за Стерненко, кто-то за Рифмастера. И третье. Так как отсутствует реакция. Это же не первый митинг", – сказал он.

Политик подчеркнул, что считает огромной ошибкой созыва внеочередного заседания, только чтобы "дать оценку" акции в поддержку Стерненко. Вместо этого власть должна поднять вопрос судебной реформы.

"Аналогичные решения предлагают и МВФ, и международные эксперты, и те же послы, а также большое количество украинских экспертов, которые действительно хотят изменить эту судебную систему. Взять их в работу – вот это и будет достойный ответ на требование людей, которые уже выливается на улице. Потому игнорировать, осуждать, перекладывать ответственность и, тем более, пытаться дальше изменить фокус с сущности на форму – и, я боюсь, мы не получим того, чего хотим. А то, чего мы хотим, – это лучшая страна", – заявил Железняк.