В "Европейской Солидарности" опровергли громкий фейк о Порошенко

В партии "Европейская Солидарность" опровергли громкий фейк о якобы принудительном вызове на допрос лидера украинской оппозиции, пятого президента Петра Порошенко. Такую информацию распространил ряд украинских и российских СМИ.

Сообщение с опровержением появилось на Facebook-странице политсилы. Отмечается, что "информация подавалась как "сенсационная новость" и была массово размещена на подконтрольных власти СМИ".

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"В частности, информацию опубликовали в телеграмм-канале депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука, информационное агентство "УНН", издание "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а также кремлевское агентство "ТАСС"", – сообщили в "ЕС".

Несмотря на это, в партии призвали новосозданный Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины провести расследование, "наконец показать свою эффективность и принять необходимые меры для предупреждения подобных фейковых кампаний со стороны власти в будущем".