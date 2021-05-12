Вскоре начнутся суды из-за клеветы на Порошенко – адвокаты

Вскоре должно состояться первое заседание по делу в отношении заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко из-за якобы клеветы на пятого президента Петра Порошенко.

Об этом адвокаты политика заявили во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина" 12 февраля. Как отметил Игорь Головань, дату заседания еще не назначена.

"Иск подан, и соответственно ответчиком там есть сам Антон Геращенко, а также и учреждение, в котором он работает – Министерство внутренних дел Украины. Они ответчики по этому делу, которое пока продвигается, но не очень быстро, потому что подсудность там территориальная – это Печерский районный суд Киева. Соответственно, насколько я помню, там только сейчас назначены состав суда", – рассказал Головань.

Он сообщил, что также продвигается дело двухлетней давности против Андрея Портнова – из-за ложных сообщений о преступлении, за которые он не понес ответственности. Адвокатам удалось отменить закрытие производств.

Головань напомнил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия Киевской области привлекла Портнова к ответственности за нарушение правил адвокатской этики, однако тот обжаловал это в суде. Позже журналисты обратились с дополнительными материалами в дисциплинарные органы адвокатуры.

"Уже в полном составе квалификационно-дисциплинарная комиссия Киевской области заявила самоотвод, не захотев рассматривать дело Портнова. Поэтому материал этот сейчас передан, насколько нам известно, в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Житомирской области", – заметил Головань.