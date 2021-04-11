В ЕС пригрозили России отключением от системы SWIFT и замораживанием счетов

Антонина Карташева Политика 22:00, 11.04.2021 Обновлено: 22:34, 11.04.2021

В случае эскалации российских войск на Востоке Украины ЕС и США должны отреагировать санкциями в отношении РФ – замораживанием счетов олигархов и отделением России от платежной системы SWIFT.

Об этом заявил председатель лидирующей партии в Европарламенте Манфред Вебер, передает немецкое издание Die Zeit. Он заявил, что реакция на действия РФ должна быть четкой.

"ЕС и США должны политически показать, во что вступает российское руководство, если они позволят ситуации на востоке Украины обостриться. В таком случае широкомасштабное замораживание счетов олигархов или отделения России от платежной системы SWIFT должно быть реальным", – сказал Вебер.

Также он отметил, что дальнейшее строительство газопровода Балтийского моря "Северный поток-2 тогда "больше не будет устойчивым".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что Украина готова к открытому боевому наступлению со стороны России, но ВС РФ тоже понесут очень большие потери. Также стране-агрессору грозят санкции со стороны других государств.

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