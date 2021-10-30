В 'ЕС' анонсировали участие Порошенко в международной конференции безопасности в Канаде

Пятый президент Украины Петр Порошенко традиционно примет участие в ежегодной международной конференции безопасности в Галифаксе в Канаде, которая состоится 19-21 ноября, сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

В кругу ведущих западных политиков и экспертов по вопросам международной безопасности по обе стороны Атлантики Петр Порошенко представит видение развития политических процессов в Украине, прогресса во внедрении демократических реформ, приближения к ЕС и НАТО, а также солидарного отпора российской агрессии.

В рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко обсудил с Председателем Делегации Европарламента Кубилиусом риски энергетического шантажа Кремля.