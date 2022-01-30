Рассмотрим столкновение двух армий в большой войне, то есть в ходе масштабных наземных боевых действий. Думаю, что Россия готовит, скорее, не масштабную войну, а локальные операции, но тем не менее, надо видеть общую картину угроз, которые перед нами стоят при вероятном наступлении ВС РФ. В столкновении двух тактик необходимо:

- Осознание своих сильных качеств;

- Осознание уязвимых мест противника;

- Способность использовать свои сильные качества для поражения противника в уязвимых для него сферах.

Россия обладает как качественным так и количественным превосходством, все это ни коем случае нельзя недооценивать. Однако только ударами с воздуха войну не выиграть - потому что авиация не может обнаружить и поразить все подозрительные объекты и все цели, а крылатые ракеты эффективны только по стратегическим объектам, и все это плохо работает, если бой идет в городской застройке, на близких дистанциях, и трудно определить где свои и где чужие. Поэтому без наземной войны ВС РФ одолеть ВСУ не смогут.

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Современные локальные войны ведутся по своей логике и тактике, и победу в войне определяет не наличие силы вообще, а способность добиться превосходства над врагом в конкретной точке в конкретное время. Поэтому многочисленные уязвимые места есть и у ВС РФ, и мы их можем использовать для нанесения врагу невосполнимых потерь и разгрома российских оккупантов. Это текст не о боевом духе, а о материальных вещах, о технологиях войны.

Недостатки российской армии, которые делают невозможным бликцриг и проведение быстрых и глубоких наступательных операций наземных сил:

1. Отсутствие пехоты, способной вести самостоятельные маневренные боевые действия в отрыве от бронетехники. Мотострелковое и парашютно-десантное отделение СВ и ВДВ ВС РФ привязаны к своим БМП, БМД и БТР. Пехотное отделение в составе 8 человек очень чувствительно к потерям, любое ранение или гибель приводят к резкому снижению боеспособности и приостановке активных действий. В качестве легкой пехоты в ВС РФ традиционно применяются подразделения спецназ, которые, однако, немногочисленны, и не имеют вооружения и техники для самостоятельных действий в общевойсковом бою. В современной локальной войне без эффективной пехоты невозможно успешно действовать в городе, пересеченной местности, осуществлять скрытный маневр, инфильтрацию в боевые порядки противника.

2. Отсутствие эффективной защиты боевой техники от противотанковых средств 2-го и 3-го поколения. Гарантировать защиту российских танков от поражения тандемной боевой частью Стугны, Барьера, Корсара нельзя. При благоприятных условиях при попадании в лоб танк, возможно, и уцелеет, но весьма вероятно, что будет выведен из строя, при попадании в борт шансов у танка уцелеть почти нет. А вот защиты от уничтожения в верхнюю проекцию ПТРК кумулятивным зарядом Javelin и ударным ядром РПГ NLAW у российских танков на данный момент нет вообще. При этом точность этих самонаводящихся ракет - 95-99%. Но танки в армии - это далеко не все. Любой украинский ПТРК, даже старый ПТРК советского производства, может без проблем поражать любые другие виды боевой техники, грузовые автомобили, и прежде всего БМП, БМД и БТР российской пехоты. Российская армия на наших границах располагает по данным нашей разведки до 1200 танков и до 2700 боевых машин (это общая цифра, видимо, включает оценку войск на оккупированных территориях), а у ВСУ уже сейчас в разы больше противотанковых ракет на вооружении, и союзники продолжают поставки. Высокая насыщенность ВСУ ПТРК с дальностью поражения до 5,5 км еще больше снизит эффективность маневра российской пехоты.

3. Низкая насыщенность войск оптикой и тепловизорами. Современная война - война сенсоров, оптические и тепловизионные прицелы значительно расширяют параметры даже старого вооружения. Ночью тепловизор обеспечивает ключевое превосходство в контактных боях. Тепловизоры российской армии находятся на боевых машинах, но их количество и качество, особенно в пехоте, крайне ограничено, а без этого быстрые маневренные действия, особенно зимой, попросту невозможны. Характерная деталь - группы спецназа ФСБ РФ на Донбассе применяют французские многофункциональные бинокли Sagem Jim LR, поскольку своих аналогов Россия освоить пока не может. Наиболее распространенные тепловизионные прицелы СВ РФ - танковые прицелы "Сосна-У" на Т-72Б3 и "Эсса" на Т-90, являются неохлаждаемыми приборами с матрицей 3-го поколения, которые обеспечивают ночью обнаружение цели типа танк при благоприятных условиях на открытой местности на дальностях до 6 и 4 км соответственно, замаскированные танки прицел видит гораздо хуже, дальность распознавания будет уже до 2-3 км. Время непрерывной работы до 6 часов. Возможности обнаружения и распознавания пехотинцев весьма низкие. Судя по характеристикам и видео тепловизора "Сосна-У", распознать цель в виде лежащего человека или голову человека он сможет на дистанциях не более 1 км. То есть оператор Javelin ночью обнаружит в свой тепловизионный прицел российский танк или любую российскую технику на дальности в 3 км и с дистанции 2,5 км совершит пуск с вероятностью поражения 95%, а никакая российская техника на такой дальности ни обнаружить ни поразить расчет ПТРК ночью неспособна. Зимой световой день ограничен, и насыщенность тепловизорами является ключевым фактором в ходе маневренных боевых действий.

4. Отсутствие эффективных средств ПВО для прикрытия передовых боевых порядков от современных беспилотников типа Байрактар и других видов ударных беспилотников. Главное достоинство Байрактара - это его дальнобойная оптико-электронная система Wescam MX-15 фирмы L3Harris, что позволяет беспилотнику находиться в нашем тылу, но при этом наблюдать и подсвечивать дальномером боевые порядки противника на дальность до 20 км, перемещаясь вдоль всего фронта. Ничего подобного Байрактару с Wescam MX-15 у ВС РФ нет, такого уровня ситуационной осведомленности противник достигнуть не может. Россия располагает большим количеством средств ПВО, однако малая заметность Байрактаров для российских радаров, помехозащищенность, как показывает опыт войны в Ливии, Сирии, Карабахе позволяет Байрактарам успешно поражать цели на передовой, а при благоприятной тактической обстановке - и глубоко в глубине боевых порядков противника. Полностью закрыть небо для Байрактаров Россия не может, и быстрое продвижение каких-либо российских подразделений в зоне действия Байрактаров превратит их в удобные мишени.

5. Неготовность ВС РФ к ведению длительных интенсивных боевых действий. Российские сухопутные войска имеют весьма ограниченную численность. Противник может развернуть против Украины не более 90 наземных батальонных тактических групп из общего числа около 130 БТГР по всей стране. То есть ударные наземные силы всех родов войск ВС РФ против Украины даже после развертывания главных сил это до 100 тысяч военнослужащих, с учетом всех возможных подразделений обеспечения и поддержки - до 200 тысяч. Таким образом, противник уже в начальной фазе войны не имеет общего численного преимущества в наземных силах над ВСУ. Российская армия весьма чувствительна к потерям, а они неизбежны, плюс боевая усталость, неизбежные ротации. Очень быстро будет сказываться нехватка личного состава. Блокированная санкция Россия будет испытывать нарастающие проблемы с восполнением боевой техники и ресурсов, необходимых для ведения длительной войны.

Преимущества Украины:

1. Возможность быстрого наращивания численности пехоты. ВСУ благодаря мобилизации гражданского общества наиболее высокий рост боеспособности могут обеспечен у пехоты в крупных городах. Позиционная война на Донбассе привила армии пехотное мышление в обороне. Война в населенных пунктов значительно сокращает превосходство российской армии. Втягивание в города для противника это потеря маневра, и потеря боеспособности, Россия быстро ощутит нехватку подготовленной пехоты для боев в застройке.

2. Разведка НАТО и наши спецслужбы обеспечат ВСУ всесторонними разведданными о действиях противника, мы уже сейчас имеем полную информацию о всех передвижениях, радиообмене, командных пунктах, продвижении войск, пунктах снабжения.

3. Высокая насыщенность ПТРК. Россия организовать не может. Пехота ВСУ уже неплохо обеспечена различными противотанковыми средствами, плотность применения ПТРК будет высокой, с таким россияне еще не сталкивались. ВСУ имеют все возможности для маневренных атакующих действий малыми группами, и нанесения противнику постоянных беспокоящих ударов и потерь, благодаря оснащению мобильных ударных групп артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами Javelin и Стугна. Зимой применение Javelin будет особенно эффективно, средств защиты от него у россиян нет, ВСУ уже получило свыше 1200 таких ракет и поставки продолжаются. Удары артиллерии из населенных пунктов, позволят действовать скрытно и наносить врагу большой урон, при наличии точной корректировки с беспилотников либо высотных зданий.

4. Наличие Байрактаров позволяет особенно эффективно контролировать действия передовых российских подразделений, и наносить точечные удары, не позволяя вражеской пехоте и малым группам бронетехники просачиваться далеко вглубь наших боевых порядков, а также наводить на врага другие наши силы.

5. Учитывая массированную военно-политическую обстановку к войне, которую осуществляет НАТО, Украина в случае затягивания боевых действий сможет полностью восполнить большинство видов вооружений с помощью союзников. Например, массовые поставки современных тепловизионных прицелов из стран НАТО и поставки от украинского Арчера позволили бы обеспечить ВСУ в кратчайшие сроки преимущества над противником в средствах оптико-электронной разведки на передовой, создать решающее превосходство нашей пехоте и боевой технике в ночных контактных боях. То же касается и поставок ударных беспилотников, артиллерийских снарядов, систем ПВО, высокоточного оружия, средств разведки.

Выводы:

1. Быстрая масштабная наступательная операция ВС РФ против ВСУ невозможна даже в случае ударов авиации и ракет по базам. Подавить только с воздуха инфраструктуру и систему обороны невозможно, тем более, при наличии различных средств ПВО и маневрировании, при значительной численности войск.

2. Даже в ходе локальной наступательной операции ВС РФ с ограниченными целями ВСУ располагают оружием, способным нанести врагу большие потери, остановить наступление и даже нанести противнику поражение.

3. ВСУ необходима комплексная реформа для усиления наших преимуществ перед ВС РФ, сокращения отставания в ряде критических видов вооружений. Доктрину реформы следует строить исходя из оптимальной стратегии и тактики оптимальных для достижения победы в войне.