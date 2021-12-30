В Британии обнародовали новую карту вторжения РФ в Украину и напомнили о ядерном арсенале Кремля

Британский таблоид The Sun обнародовал новую карту возможного масштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Прогнозируется, что российские войска будут заходить на нашу территорию с оккупированных Крыма и Донбасса, со своей территории и с территории Беларуси.

Журналисты также сравнили военные мощности Украины и РФ. Карта под названием "На грани" опубликована на сайте таблоида.

Отмечается, что численность военных в Украине составляет 225 тысяч, а в России – 1 миллион.

В украинских Вооруженных силах числится 2 430 танков, а в российских – 13 000. Самолетов же Украина имеет 285, а РФ – 4 144.

В то же время на вооружении нашей страны есть 25 военных кораблей, а россияне имеют 603 боевых судна. Однако в Украине нет ядерного оружия, а в России ядерных боеголовок насчитывается аж 6 400.

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С середины осени от разведок разных стран поступают данные о том, что РФ наращивает военное присутствие возле границы с Украиной. Согласно последним оценкам, там находится более 100 тысяч солдат. Москва прямо угрожает новой эскалацией и требует выполнения "гарантий безопасности". А западные страны обещают ввести "чертовски агрессивные санкции" в случае вторжения.

Как Украина готовится к возможному наступлению российских войск и что для защиты делают власти – читайте в материале OBOZREVATEL.