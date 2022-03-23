В Бердянске российские оккупанты похитили нардепа от ОПЗЖ

В Бердянске, который временно оккупирован российскими оккупантами, якобы похитили народного депутата от партии "Оппозиционная партия – За жизнь" Александра Пономарева. Работники предприятий города, владельцем которых является нардеп, остановили работу.

Такое сообщение во вторник, 22 марта, появилось в Telegram-канале оперативного штаба Бердянского исполкома. Остановились последние работающие промышленные предприятия в городе, в частности завод Азмол и Бердянские жатки.

Более трех тысяч сотрудников остались без работы и зарплаты, говорится в сообщении. В штабе также обнародовали заявления предприятий.

В них сказано, что производства будут остановлены до тех пор, пока Пономарева "не отпустят на свободу войска РФ". Связь с нардепом, как утверждается, пропала 20 марта.

Видео дня

"Его удерживают российские военные. Никакой информации о его состоянии и местонахождении нет", – говорится в заявлении.

Работники предприятий добавили, что в случае необходимости готовы донести свою позицию на митинге.

Отметим, что зимой 2021 году журналисты проекта "Схемы" нашли у нардепа российский паспорт. Как говорится в расследовании, Пономарев получил паспорт гражданина России в 2003 году в Рязанской области, а в 2007-году, когда ему исполнилось 45 лет, получил там новые документы. Журналисты предполагают, что последний паспорт сейчас действителен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Бердянске оккупанты похитили священника Православной церкви Украины Олега Николаева. Также российские войска похитили известных активистов Виталия Шевченко, Татьяну Типакову, Виктора Сушко.

Только проверенная информация у нас у Telegram-каналі obozrevatel. Не ведитесь на фейки!